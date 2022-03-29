Malatya İnönü Üniversitesi tarafından Malatya Öyküleri Yarışması açıldı.

İnönü Üniversitesi tarafından Malatya Öyküleri Yarışması hakkında yapılan açıklamada, yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye de bin TL ödül verileceği bildirildi. Malatya Öyküleri Yarışması’nda seçici kurulda başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere toplam 22 kişi yer alıyor.

Malatya Öyküleri Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.