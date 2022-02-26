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Malatya Kuzey Çevreyolu’nda 26,5 kilometrelik kısım trafiğe açıldı

Malatya’dan Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya seyahat edeceklerin transit kullanacağı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu’nun 26,5 kilometresi trafiğe açıldı. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kuzey çevreyolunun tamamlanması ile doğu-batı arasındaki mesafenin de sürücüler için kısalacağını söyledi.

MALATYA 26.02.2022, 15:29
Malatya Kuzey Çevreyolu’nda 26,5 kilometrelik kısım trafiğe açıldı

Malatya’dan Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’ya seyahat edeceklerin transit kullanacağı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu’nun 26,5 kilometresi trafiğe açıldı. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kuzey çevreyolunun tamamlanması ile doğu-batı arasındaki mesafenin de sürücüler için kısalacağını söyledi.

2017 yılında temelleri atılan Malatya Kuzey Çevreyolu inşaatı hızla ilerliyor. Malatya ve bölge ulaşımı açısından önemli bir güzergaha sahip yolun toplam maliyeti ise 538 milyon TL. Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayacak olan proje bünyesinde 25 adet köprü bulunuyor. Ana yol ve bağlantı yolunda toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları devam ederken, 2023 yılında tamamı hizmete girecek olan Kuzey Çevre Yolunun bitirilmesi ile birlikte Doğu ile Batı arasındaki mesafe hem kısalacak hem de daha konforlu hale gelecek.

Yoldaki son çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, uzun yıllardır Malatya’nın hayali olan çevreyolunun şuanda tamamlanan 26,5 kilometrelik kısmının fiilen trafiğe açıldığını belirtti. Mevcut çevreyolunun artık şehir merkezinde kalması nedeniyle de yaşanan trafik sıkıntısını büyük ölçüde giderecek olan yolun yapımında hükümet ve bakanlıklar nezdinde gerekli desteğin her zaman verildiğini belirten Tüfenkci, “Bugün yolumuzun 26,5 kilometrelik kısmı fiilen ulaşıma açıldı. Akçadağ-Ankara yol ayrımından başlayan ve Sivas yol ayrımına kadar olan kısmımız trafiğe açık şuan. Yolun hizmete girmesi ile bu güzergahı kullanan sürücülerimiz yüksek standartlarda yolculuk yapıyor. Yolumuz tamamlandığında toplamda 54 kilometrelik bir güzergah 2023 yılında Malatya’nın hizmetine girmiş olacak. Yolun açılması ile kent trafiğinin de rahatlayacağını bunun yanı sıra Doğu -Batı güzergahında da ulaşımda hem zaman hem de ekonomik bir kazançta sağlanacak” dedi.

Böylesine önemli bir eseri Malatya’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Tüfenkci, “Bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen Ulaştırma Bakanımıza, Malatya milletvekillerimize, müteahhit firmaya, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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