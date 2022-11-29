Malatya kayısısı kitabı finalde yarışacak

Malatya’nın sembolü ve en önemli ihraç ürünü olan kayısı konusunda hazırlanan 2021 yılında Türkçesi, 2022 yılında İngilizcesi yayınlanan “Malatya Kayısısı” isimli kitap, ‘Gourmand World Cookbook Awards 2023’ün kazananlar listesine girerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Gastronomi kitaplarının nobeli olarak adlandırılan Gourmand World Cookbook Awards 2023’te Malatya ekonomisinin can damarını oluşturan “Malatya Kayısısı” isimli kitap, kazananlar listesinde yer aldı. “Malatya Kayısısı” isimli kitap, ‘Gourmand World Cookbook Awards 2023’ün finalde yarışacak.

“Gourmand World Cookbook Awards 2023”de yarışacak olan Malatya Kayısı kitabı ve yarışma konusunda Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan açıklama yaptı Özcan, “Bilindiği üzere dünyanın en kaliteli kuru kayısıların üretilip ihraç edildiği Malatya aynı zamanda kayısı konusunda uzmanlaşmış bir şehirdir. Her yıl yüzden fazla ülkeye ihraç edilen yaş-kuru kayısı ve kayısı çekirdeğinden ülkemiz yaklaşık 450-500 milyon dolar gelir sağlamaktadır. Malatya Kayısısını başta kayısılı yemek ve tatlılar olmak üzere tarih, sağlık, kültür, edebiyat, tarımsal üretim süreci ve diğer konularını sanatsal ve görsel öğelerle inceleyen kitap yaklaşık dört yıl süren titiz çalışmalar sonucu hazırlanmış, Türkçesi 2021 yılında Malatya Valiliği tarafından, İngilizcesi ise 2022 yılında Malatya Ticaret Borsası tarafından yayınlanmıştır.”

Özcan, büyük ödülü kazananların 25-28 Mayıs 2023’de İsveç’in Umea kentinde açıklanacağını kaydederek, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma tarafından yazılan kitap Malatya Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman’ın başkanlığında Yahya Karakaya, Hasan Demirbağ, Şeref Çakar, Faruk Korkmaz, Bülent Korkmaz ve Doç. Dr. Şahin Anıl’ın yer aldığı Editör Kurulu tarafından yayına hazırlanmıştır. Kitap iki kategoride E02 SINGLE SUBJECT (12 aday ile) ve E011 FRUİTS (9 Aday ile) 9-12 Mart’ta Kamboçya’nın Siem Rap şehrinde 9-12 Mart 2023’de yapılacak toplantıda değerlendirilecek, büyük ödülü kazananlar 25-28 Mayıs 2023’de İsveç’in Umea kentinde Dünya Gıda Sempozyumu’nda açıklanacak. Malatya Kayısı Kitabının ‘Gourmand World Cookbook Awards 2023’de kazananlar listesinde yerini alması ve büyük ödül için finalde yarışacak olması Malatya Kayısısı ve bizler için oldukça gurur verici. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.