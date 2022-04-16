Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu

Malatya bayan futbol takımı deplasmanda coşarak, rakibi Kayseri Erenköyspor takımı 8-0 mağlup etti.

Malatya’yı kadınlar 3. Futbol Ligi K Grubunda temsil eden Malatya kadınlar futbol takımı, deplasmanda Kayseri Erenköy spor ile karşı karşıya geldi. Rakibi Kayseri Erenköyspor takımını 8-0 mağlup ederek grup liderliğini devam ettiren Malatya kadınlar futbol takımı hedefine emin adımlarla gidiyor.