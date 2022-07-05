Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk’a emanet

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) Ligi’nde mücadele eden Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Teknik Direktörlüğüne Tuncay Selçuk getirildi.

BAL’da önümüzdeki sezon iddialı olan Malatya İdmanyurdu Kulüp Başkanlığını Necip Olgun’un üslenmesi ile birlikte Sportif Direktörlüğe Aziz Yiğit’in getirilmesi sonrasında teknik heyete de yeni isimler bulundu. Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü, Teknik Sorumlu olarak, genç teknik adam Tuncay Selçuk ile anlaştı.

Selçuk’un yardımcıları ise Saim Alıcı, kaleci Antrenörü Önder Biçer oldu.