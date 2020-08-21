Malatya İdmanyurdu transfere başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya İdmanyurdu Kulübü iç transfer çalışmaları kapsamında yeniden anlaştığı oyunculara imza attırmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp takım kaptanı Murat Avcu’nun ardından Abdullah Yalçın, Mehmet Aktaş ve Ömer Faruk Bartan ile de el sıkıştı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Malatya temsilcisinde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kulüp Başkanı Teoman Mutlu Malatya yakışır, iddialı bir takım kuracaklarını söyledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Mutlu, “Malatya İdmanyurdu Kulübü, Malatya’mızın en köklü kulüplerinden biridir. Bu anlamda bu şanslı kulübümüzü hak ettiği yere getirmek ve Malatya’mıza bir 3.lig takımı kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Transfere iç transferle başladık ve seneye de olmasını istediğimiz oyuncularımıza nikah tazeledik. Sonraki aşama dış transfer olacak. Bu sene iddialı bir kadro oluşturma düşüncesindeyiz” diye konuştu.