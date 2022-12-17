Malatya için tarım raporu hazırlandı

Malatya tarımı ile ilgili sorun ve çözüm önerileri görüşülerek, Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere rapor edildi.

Malatya’daki, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanarak işbirliğinin artırılması amacıyla, "İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı" nın 3’ncüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya 15. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Yapılan İstişare toplantısına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’in koordinatörlüğünde, Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdür Vekili İdris Tanrıkulu, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sinan Çolak, Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mihriban İncibaş Çay katıldı.

Toplantıda, "İl genelinde bir önceki toplantıdan itibaren gerçekleşen ve gerçekleşmesi düşünülen önemli konular istişare edildi. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mihriban İncibaş Çay tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı.

Sunumun ardından, Malatya tarımı ile ilgili bir önceki toplantıdan itibaren gerçekleşen ve gerçekleşmesi düşünülen önemli konular, sorun ve çözüm önerileri görüşülerek Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere rapor edildi.