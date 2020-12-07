Malatya HES’de kırmızıya büründü

Malatya’da son günlerde vaka sayısının yüzde 35 armasının ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında da şehir neredeyse tamamen riski teşkil eden kırmızı renge döndü. Haritayı görenler şaşkınlığını gizleyemezken kentteki en risksiz bölgenin ise mezarlıklar olması dikkat çekti.

Malatya’da korona virüs vakalarındaki artış endişeye neden olmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Malatya’da vaka sayısının yüzde 35 arttığını söylemesi ile yaşanan bu artış HES uygulamasında da göze çarptı. Yoğun bakı doluluk oranının yüzde 61 olduğu Malatya’nın HES uygulamasında virüsün riskli olduğunu gösteren kırmızı renge boyanması da tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de neredeyse vaka olmayan sokak ve caddenin kalmadığı görülürken, kırmızının olmadığı tek yerin ise Malatya Şehri Mezarlığı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kent yetkilileri vakaların artış gösterdiği ilde gereksiz yere sokağa çıkılmamasını isterken, bu uyarının ise fazla işe yaramadığı görülüyor.