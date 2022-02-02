Malatya Hayvanat Bahçesi’nin üye sayısı artıyor

78 türden bin 300’ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni doğan üyeleri ile sayısını arttırdı.

Malatya kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvana ev sahipliği yapıyor. Tesisteki hayvan sayısı da her yıl yeni doğan yavrularla beraber artıyor.

Ailelere çağrıda bulunarak, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, yeni doğumlarla birlikte üye sayısının bin 300’ün üzerine çıktığı Hayvanat Bahçesini ziyaret etmeye davet etti.

Dört ayrı türden yeni doğumların olduğunu aktaran Acar, “Orduzu Tabiat Parkı içerisinde 80 dönüm alan üzerine konuçlandırılmış, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tek Hayvanat Bahçesinde durumunda olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçemiz de saanem keçimiz, valabi kangurumuz, örümcek maymunumuz yeni doğumlar yaptı. 78 türden bin 300’ün üzerinde hayvanımız burada bulunmakta. Çocuklarımıza hayvan sevgisinin aşılanmasını önemsiyoruz bu anlamda ailelerimizi çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçemize ziyarete bekliyoruz” diye konuştu.

Aileleri ile birlikte Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek keyifli dakikalar geçiren çocuklar ise kente kazandırılan tesis için Büyük Şehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.