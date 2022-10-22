Malatya Girişim Grubu’nun 2 projesine European Property Awards’tan ödül

Avrupa’nın en prestijli ve çok sayıda gayrimenkul projesinin ödül almak için yarıştığı European Property Awards’da Malatya Girişim Grubu tarafından hayata geçirilen Malatya Park Life ve Malatya Park Ofis projeleri ödüllerle takdir edildi.

Malatya Girişim Grubu bünyesindeki Malatya Park Life projesi ile ‘’European Resıdentıal Hıghrıse Archıtecture’’ Avrupa Konut Yüksek Mimari kategorisinde ve Malatya Park Ofis Projesiyle İse ‘’European Commercial Highrise Architecture’’ Avrupa Ticari Yüksek Mimari kategorisinde rakiplerini geride bırakarak iki ödüle birden layık görüldü.

Malatya Girişim Grubu yetkilileri, bir otelde basın toplantısı düzenleyerek ödüller hakkında basın açıklaması yaptılar.

Malatya Girişim Grubu yönetim kurulu başkanı Adnan Başdemir yaptığı açıklamada, “ Türkiye’nin önde gelen itibarlı inşaat ve taahhüt şirketlerinin katılıp ödül aldığı, International Property Awards (IPA) çerçevesinde en önemli bölgesel kategori olarak kabul edilen European Property Awards ( EPA ), gayrimenkul endüstrisini prestij ve mükemmeliyetle buluşturmak ve bu alanda uluslararası standardın oluşmasına öncülük etmek amacıyla İngiltere’nin Başkenti Londra’da 28 yıldır düzenleniyor. Avrupa’da ticaret ve konut alanında yapılan projelere verilen EPA ödülleri, çeşitli kategorilerde en iyi seçilen projelere Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’ne (IPA) katılma şansı da sunuyor” şeklinde konuştu.

Başdemir, “Bu önemli uluslararası ödüller, kendi platformlarında Avrupa’nın en iyilerine, İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyeleri tarafından seçilen ve 80’den fazla sektör temsilcisinden oluşan bağımsız bir değerlendirme kurulu tarafından veriliyor. Bu kurulun içerisinde Avrupa’nın en değerli sektör temsilcileri bulunuyor. Ödül programına katılan yüzlerce projenin değerlendirilmesinde, firmaların kalite, hizmet, tasarım, sürdürülebilirliğe bağlılık ve yenilikçilik gibi kriterlerin esas alındığı European Property Awards’da bu yıl Malatya Girişim Grubu, iki ayrı kategoride büyük ödülü almaya hak kazandı” ifadelerini kullandı.

Londra’da 27 Ekim 2022 akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde International Property Awards ( IPA ) ödül töreni ile ödüller sahiplerine verilecek.