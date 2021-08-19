Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine Deniz atandı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine Doç. Dr. Serdar Deniz atandı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine atanan Doç. Dr. Serdar Deniz’ e yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini 2,5 yıldır sürdüren Prof. Dr. Erdal Aktürk, başhekimlik görevinden 28 Temmuz 2021 tarihinde ayrılıp, bundan sonraki süreçte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Kliniğinde Kalp ve Damar hastalıkları uzmanı olarak hizmet etmeye, ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında geleceğin hekimlerini yetiştirmek için akademik çalışmalarıma devam edeceğini duyurmuştu.