Malatya demiryolu yük taşımacılığında Türkiye’de 2. bölge

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Malatya 5. Bölge Müdürü Aliseydi Felek, bir yılda 7 milyon ton yük taşıyarak Türkiye’de 2. bölge olduklarını söyledi.

TCDD Malatya 5. Bölge Müdürü Aliseydi Felek, demiryolları alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Demiryollarının 164 yıllık bir kurum olduğunu ifade eden Felek, “Türkiye’de yıllar öncesinde teknolojisi çok yüksek olan bir kurumuz. Ama bir dönem geri bırakılmış, bir miktar ötelenmiş bir kurum. Yaklaşık 15 yıldır özellikle hızlı trenle başlayan ve tekrar kendini hatırlatan bir kurumuz. Normal yolcu trenlerimiz eskisi gibi günlerce geç kalan ulaşım sağlamıyor. Yolcu trenleri bekletilmiyor. Eskiden Malatya’dan Ankara’ya bir yolcu treni 20-25 saate gidemezken şuanda yaklaşık 16 saatte Ankara’ya varmış oluyor. Çok daha iyi bir hizmetle yolcu treni çalıştırılıyor” şeklinde konuştu.

Mevcut demir yolu ağlarının tamamına yakının yenilendiğini ifade eden Felek, Türkiye genelinde yaklaşık 27 bin personel ile vatandaşa hizmet ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile2030 yılına kadar personel sayılarının 80 binlere kadar çıkarılmasının düşünüldüğünü de ifade eden Felek, “Demiryolları çok gelişti, devletimiz çok yatırım yaptı. Şuanda dünyanın birçok ülkesine göre vatandaşımız demiryolu ulaşımında daha ucuza seyahat ediyor.” dedi.

Önümüzdeki süreçte Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın en büyük yatırımının demiryolları olacağını da aktaran Felek, geçen yıl Türkiye genelinde demiryollarına verilen ödeneğin 8,5 milyar TL olduğunu, bu yıl ise bu ödeneği 14,5 milyar TL’ye çıkarıldığını anımsattı.

Bu yatırımında Elazığ ve Adıyaman’ın da faydalanacağını kaydeden Felek, “Biz Malatya-Çetinkaya arası hızlı tren projesini tamamladık. Çetinkaya- Sivas arası hızlı tren projesi ise son aşamada. O da tamamlandığında Malatya-Sivas arası hızlı tren ihalesi yapıldığında Malatya’mız yakın zamanda hızlı trene kavuşacak. Hızlı tren medeniyettir, demiryolları medeniyettir. Devlet Demiryollarını ülkemize, vatandaşlarımıza gereken seviyede tanıtmamız gerekiyor. Hızlı trenlerimiz uçaklardan çok daha konforlu seyahat imkanı sunuyor. Bir ülkenin gelişmişliğini oradaki demiryolları ağlarına bakarak öğrenirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Bir yük treni ile ortalama bin 500 ile iki bin 500 ton arası yük taşıdıklarına da dikkat çeken Bölge Müdürü Felek, taşımacılıkta olan paylarını da arttırmak istediklerini söyledi. 1 yılda 7 milyon ton yük taşıdıklarını da ifade eden Felek, “Bu alanda Türkiye’de 2. bölgeyiz. Bu 7 milyon tonun da 3,5 milyon tonunu Malatya’da taşıyoruz’’ ifadeleri kullandı.