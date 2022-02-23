Malatya Büyükşehir’in Şehir Tiyatrosu etkinliklerine devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) “Ne Olsam Büyüyünce” isimli müzikli teatral etkinlikle, Malatya’daki okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla kurgulanan müzikli teatral etkinlik sınıf gezilerek sahneleniyor. “Ne Olsam Büyüyünce ” adlı kısa tiyatro gösterisi son olarak Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde bulunan Çiçek İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu.

“Ne Olsam Büyüyünce” isimli müzikli teatral etkinlik Çiçek İlkokulu öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ile izlenirken, Okul yöneticileri ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek, bu tarz sosyal aktiviteleri yakın zamanda tekrar okullarında görmek istediklerini söylediler.