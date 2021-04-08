banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!

Malatya Büyükşehir’den ulaşım koordinasyon toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

MALATYA 08.04.2021, 18:19
3
Malatya Büyükşehir’den ulaşım koordinasyon toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay’ın Başkanlık ettiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Malatya’daki trafik sorunlarının çözümü kapsamında, kavşak düzenlemeleri, durak düzenlemeleri ile gündem maddeleri yer alan J-D-T-S plaka talepleri gibi konular da görüşülerek karara bağlandı. UKOME toplantısında alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın onayından sonra yürürlüğe girecek.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur