Malatya Büyükşehir’den levhalamaya ağırlık

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 265 adet mahalle bilgilendirme yön levhalarının bakım, onarım ve yenileme çalışması tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yollarda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla levhalama çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi trafikte, yaya, sürücü ve yolcu can ve mal güvenliğini sağlamak ve özellikle kırsal mahalle adreslerinde herhangi bir karışıklığın yaşanmaması için Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan tüm mahallelerdeki düşey trafik işaretlemelerinin tespitini tamamlayan ekipler yapılan çalışmaların ardından uyarı levhaları ile bilgilendirme tabelalarının montajını gerçekleştirdi.

Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde 265 adet mahalle bilgilendirme yön levhalarının bakım onarım ve yenileme çalışması tamamlandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya genelindeki yollarda yapmış olduğu uyarı levhaları ile bilgilendirme tabelalarının yenilenmesi ve bakımları ile ilgili çalışmalar aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi.