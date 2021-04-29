Malatya Büyükşehir’den halı dokuma kursu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, halı dokuma kurs merkezini ziyaret ederek kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Turgut Özal Anı Evi içerisinde oluşturulan ve Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR işbirliğiyle organize edilen kurs hakkında bilgiler aktaran Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, “Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde kadınlarımıza meslek edindirme çalışmaları kapsamında düzenlemiş olduğumuz halı dokuma kursumuzda 15 kursiyerimiz eğitim almakta. 6 ay sürecek olan proje kapsamında öğrencilerimiz İŞKUR üzerinden belirlenerek eğitimlerine başlanmıştır. Halk Eğitim Merkezimiz ve İŞKUR ile ortak olarak çalışmalar yürütmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve kültür çalışmalarına önem veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim ve kültür hizmetleri açısından yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan Semt Konaklarımızda, Eğitim Merkezlerimizde, Kültür Merkezlerimizde pandemi kurallarına uygun şekilde eğitimler ve kurslar düzenlenirken bir yandan da Halk Eğitim Merkezimiz ve İŞKUR aracılığı ile kurslar düzenlenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz, Halk Eğitim ve İŞKUR tarafından koordine edilen halı dokuma kursu düzenleyerek hem vatandaşlarımızın bir meslek sahibi olması hem de sosyal aktivite içerisinde olması sağlanmakta. Ayrıca kurslarımıza katılan vatandaşlarımız aile bütçesine de katma değer kazandırmakta. Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen hocamız ve Büyükşehir Belediyemiz Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli arkadaşlarımız burada vatandaşlarımıza yardımcı olmakta ve dokuma kursu vermekteler. Kursiyerlerimiz şu anda küçük metrajlı halılar dokumaktalar. İleriki aşamada daha büyük halılar dokuyacaklar. Bu kursun düzenlenmesinde emeği geçen Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.