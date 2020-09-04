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Malatya Büyükşehir’den dönel kavşaklara önem

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI AHMET ÖZER, MODERN DÖNEL KAVŞAKLARIN TRAFİK AKIMININ MERKEZDEKİ TEK BİR ADA ETRAFINDAN SAĞLANDIĞINI BİLDİRDİ.

MALATYA 04.09.2020, 17:31
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Malatya Büyükşehir’den dönel kavşaklara önem

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan Modern Dönel Kavşaklar, trafiğe büyük rahatlama sağlıyor. Daire Başkanı Ahmet Özer, Malatya’da bu yıl 28 kavşak projesi hazırladığını, bunlardan 6’sının uygulamasını gerçekleştirerek hizmete sunulduğunu belirtip, diğerlerinin çalışmalarının da devam ettiği bildirdi.

Modern Dönel Kavşak (MDK) ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, “Modern dönel kavşaklar trafik akımının merkezdeki tek bir ada etrafından sağlandığı ve ada etrafındaki araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu kavşaklardır” dedi. Özer, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ana Yol-Tali Yol Kavşağı olarak adlandırılan kavşak tipi ile karıştırılmaması gereken MDK’ların farklı amaçlarla tasarlanıp farklı kurallarla işletildiğini kaydetti. Ana Yol-Tali Yol Kavşağının, ana yoldan geçen araçların hızını kesmeden devam ettiği, tali yollar ve ada etrafında dönüş yapacak araçların ana yoldaki araçlara yol verdiği bir kavşak tipi olduğunu söyleyen Özer, “Ancak MDK, kavşak içindeki araçların geçiş üstünlüğüne sahip olduğu kavşağa girecek araçların yol vermek zorunda olduğu bir kavşak tipidir. Güvenli yapıları ile ön plana çıkan MDK’ların kontrolsüz dört kollu kavşaklara göre çakışma noktaları yüzde 62 oranında daha azdır. Kontrolsüz kavşakta 32 çakışma noktası bulunurken MDK’da 12 çakışma noktası vardır” açıklamasında bulundu.

Özer, MDK’ların özellikleri hakkında, “MDK’lar, çakışma noktalarını azaltıp hızı düşürdüğü için ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltır. Trafik ışıkları olmadığı için gereksiz durma ve gecikmeleri azaltır. Gereksiz beklemelerin ortadan kalkması ile birlikte yakıt tüketimi ve karbon salınımı azalır” bilgileri paylaştı.

MDK’ların verimli olabilmesi için sürücülere de görevler düştüğünü dile getiren Özer, “Kavşağı kullanacak bir sürücünün; kavşağa yaklaşırken yavaşlaması, kavşağa giriş yaparken ve kavşağı terk ederken yayalara yol vermesi, kavşağa girmek için beklemesi ve trafik akışında yeterli bir boşluk bulunduğunda kavşağa giriş yapması, kavşak içerisindeki bisikletliler dahil tüm araçlara yol vermesi, kavşak içinde durmaması icap etmektedir. Geniş ve uzun araçların kavşak yaklaşımında, kavşak içerisinde ve çıkışında birden fazla şeridi ve apronu kullanmaları gerekebilir, sürücünün kavşak içerisinde bu tür araçların manevra alanına girmemesi ve geçmemesi lazımdır. Sürücünün kavşaktan çıkış yaparken sağ sinyal lambasını kullanması, çıkışı kaçırması durumunda merkez ada etrafında tekrar dönerek çıkışa gelince kavşağı terk etmesi gerekmektedir. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlarla(Ambulans, İtfaiye vb.) karşılaşıldığında, kavşak alanına girmediyse sağa yaklaşarak geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçmesi için yol vermesi, kavşak içerisinde ise geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçmesine olanak sağlamak için aracını durdurmadan, önceden planladığı şekilde kavşağı terk etmesi ve sağa yaklaşarak aracın geçişine izin vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Özer, Malatya’da 2020 yılında 28 kavşak projesi hazırladıklarını, bunlardan 6’sının uygulamasını gerçekleştirerek Malatyalıların hizmetine sunduklarını, diğerlerinin çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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