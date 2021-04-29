Malatya Büyükşehir’den “bir kitap ta sen bağışla” kampanyası

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Bir Kitap’ta Sen Bağışla’ kampanyasına katılarak kitap bağışında bulundu.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı içerisinde bulunan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ziyaret programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Program öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyeciliğe önem vermekteyiz. Bu anlamda arkadaşlarımız ‘Bir Kitap’ta Sen Bağışla’ kampanyası başlattılar. Bu kampanya dahilinde özellikle kırsaldaki kardeşlerimize hem okul hem de hikaye ve roman kitapları dağıtımı yapılacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki okullarımıza da bu kitaplarımız ulaştırılacak. Vatandaşlarımızın bağışladıkları kitapları makbuz karşılığında alıp okullarımıza tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Kampanyamızı sizin bağışlayacağınız kitaplarla başlamış olacak” dedi.

Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı düzenlemiş olduğu kurslarla gerek sosyal alanlarla ilgili çalışmalar olsun hakikaten güzel çalışma örneği sergiliyorlar. Gençlik Merkezinde gerek üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz gerekse üniversiteyi bitirmiş öğrencilerimizin kurslara hazırlanma noktasındaki çalışmalarını buradan takdirle karşılamaktayız. Bu çalışmaların yanında bir kitap kampanyası düzenleyerek Malatya’da vatandaşlarımızın evlerinde fazla olan veya okumadıkları kitapları Gençlik Merkezimize getirerek kitap bağış kampanyamıza katılabilirler. Bu kampanya ile toplanan kitaplar Şehrimizde ve Bölgemizdeki kitap ihtiyacı olan gençlerimize ulaştırılacak. Okumak önemlidir. Gençlere tavsiyelerde bulunurken her türlü kitabı okumalarını söylüyorum. Fikir ve düşüncelerinin oluşması noktasında, yol haritalarının oluşması, yön pusulalarının oluşması noktasında her kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde indirilen Kuran-ı Kerime teslim olsunlar. Diğer kitapları teslim alacakları şekilde okusunlar diyorum. Hemşerilerimizden Kitap Kampanyamıza destek vermelerini bekliyoruz. Bağışlanan kitaplar makbul karşılığında alınacak ve yine makbuz karşılığında kitaba ihtiyaç duyan okul ve vatandaşlara teslim edilecektir. Bağış kampanyasını düzenleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.