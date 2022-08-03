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Malatya Büyükşehir’de yeni teknolojiler kullanılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin veri güvenlik sistemlerini daha sağlıklı hale getirmek adına, HAVELSAN tarafından üretilen güvenlik yazılımlarının devreye alınması konusunda Ankara’da istişarelerde bulundu.

MALATYA 03.08.2022, 16:23
Malatya Büyükşehir’de yeni teknolojiler kullanılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin veri güvenlik sistemlerini daha sağlıklı hale getirmek adına, HAVELSAN tarafından üretilen güvenlik yazılımlarının devreye alınması konusunda Ankara’da istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara ziyaretleri çerçevesinde HAVELSAN’ı ziyaret ederek Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bilişim, simülasyon, savunma, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanında Türkiye’nin önemli teknoloji firmalardan biri olan HAVELSAN ziyaretinde Gürkan, Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Acar ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin veri güvenlik sistemlerini daha sağlıklı hale getirmek adına, HAVELSAN tarafından üretilen güvenlik yazılımlarının devreye alınması konusunda istişarelerde bulundu.

Gürkan, HAVELSAN tarafından üretilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından devreye alınması planlanan HAVELSAN Kalkan, HAVELSAN Bariyer, SIEM, HAVELSAN Diyalog, yazılımlarıyla ilgili Acar’dan bilgiler aldı.

Gürkan ayrıca HAVELSAN ziyaretinde Türk Hava Yolları’nın eğitim uçuşları için HAVELSAN tarafından üretilen Airbus A 320 uçak similatörünü de kullandı. Başkan Gürkan Airbus A 320 uçak similatörü kullanımı hakkında ve pilotların eğitim süreçlerinin aşamalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

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