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Malatya Büyükşehir’de, HES kodu uygulaması

MALATYA BÜYÜKŞEHİR’DE, HES KODU UYGULAMASI YAPILIYOR

MALATYA 30.09.2020, 17:23
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Malatya Büyükşehir’de, HES kodu uygulaması

Malatya Büyükşehir Belediye binası girişlerinde HES Kodu uygulaması gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi sonrası Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarına girişte zorunlu HES kodu uygulaması yapılıyor.

Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri alarak Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Uygulamasını yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Sorumlusu Cemil Bayer, çeşitli iş ve işlemleri için kurum binasına gelen vatandaşların girişlerinde HES kodu sorgulaması gerçekleştirdiklerini kaydetti. İçişleri Bakanlığı ve Valilik kararı doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği birimi görevlilerinin HES kodu sorgulamasını yaptıklarını ifade eden Bayer, “Vatandaşlarımızın kurumumuza gelirken özellikle karekodlu olarak HES kodu almaları geçişlerinde kolaylık sağlayacaktır” dedi.

Bayer, kodu almamış olan vatandaşlara da HES kodu almalarında kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

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