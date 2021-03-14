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Malatya Büyükşehir Voleybol mağlup oldu
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 3-0 mağlup oldu.
MALATYA 14.03.2021, 18:16
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Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 3-0 mağlup oldu.
Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın setlerini Şırnak Cizre Belediye takımı, 25-21, 25-20 ve 25-11’ lik sayılarla kazandı. Cizre Belediye Voleybol takımı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.Çekişmeli geçen karşılaşmayı, Fatih Yayla ve Mustafa Yalkı hakem ikilisi yönetti.