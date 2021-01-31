Malatya Büyükşehir Voleybol kolay kazandı

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır Asur Gençlik’i 3-0 mağlup etti.

Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan ve zaman zaman çekişmeli geçen müsabakanın 3 setini de kazanan Malatya Büyükşehir Voleybol takımı puanları hanesine yazdırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Asur Gençlik Voleybol takımı ile oynadığı karşılaşmanın setlerini 25-9, 25-13 ve 25-14 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı ve rakibini puansız gönderdi.