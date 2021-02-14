Malatya Büyükşehir Voleybol, Dinamik Gençlik’i 3-2 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Dinamik Gençlik’i 3-2 mağlup etti.

Yeşilyurt Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, başhakem Eser Türkoğlu ila yardımcı hakem Şahin Kanat yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 25-17, 25-23, 25-12, 21-25 ve 23-25 setler ile 3-2 mağlup etti.

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta ilk yarıda oynanan müsabakada Dinamik Gençlik’i 3-1 mağlup etmişti.