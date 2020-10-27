Malatya Büyükşehir Belediyespor, voleybolda iddialı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’ndamücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Voleybol Erkek takımı, ligin 4.haftasında karşılaştığı Hatay Yurt Grup Erzin Yeşilkentspor’u 3-0 mağlup etti.

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belesiyespor Erkek Voleybol takımı kendi sahasında karşılaştığı Yurt Grup Erzin Yeşilkentspor’u set vermeden mağlup etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 3-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan mücadelede setleri 25-22, 25,19 ve 25-20’lik sayılarla alan turuncu yeşiller, kendi evindeki ilk galibiyetine imza attı. TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 2. hafta maçı rakip takımdan covid-19 vakalarının olması nedeniyle ertelenen Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı ligde 4. hafta maçına 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Mardin ekibi Dinamik Gençlik karşısına çıkacak.

Bu sezon kadrolarına 5 yeni takviye yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yeni kurulan bir takım olduklarına dikkat çekti. Cücemen, “ Elbette ki bir uyum sürecinden geçiyoruz. Bu galibiyetle birlikte artık çıkışa geçeceğimizi düşünüyoruz. 1 transfer daha yapıp, transferi kapatacağız. Hedef konusunda şimdilik sadece önümüzdeki maça bakıyoruz. Hedef kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.