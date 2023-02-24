Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı tesisler depremzedeleri ağırlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı Malatya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin kapıları depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşlara açıldı. Tesislerde belediye personelleri tarafından vatandaşların yeme, içme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da hayatı normale döndürmek için depremin yaraları hızla sarılıyor. Depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açan Malatya Büyükşehir Belediyesi, temel ihtiyaçların karşılanması noktasında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, MASKİ Arıtma Tesislerinde misafir edilen vatandaşlar memnuniyetini dile getirerek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür etti.

“Bebeğimin bütün ihtiyaçlarını karşıladılar”

6 Şubat Pazartesi günü yaşadığımız depremin ikinci gününde MASKİ Arıtma Tesislerinde bebeğini dünyaya getiren depremzede Nur Banu Aluçlu, “Böylesine zor günlerde bizlere kucak açtığı ve barınma ihtiyacımızı karşıladığı için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Depremin ilk gününden itibaren MASKİ arıtma tesislerinin idari binasında kalıyoruz ve bebeğimi de burada dünyaya getirdim. Bebeğim erken doğdu ve çok küçüktü. Enfeksiyon kapma riski yüksek olduğu için müdürümüz odasını bizim için ev haline getirdi ve odasını bize tahsis etti. Sağ olsunlar bebeğimin bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Bizleri zor günümüzde yalnız bırakmayan ve her daim destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

Atıksu Arıtma tesisinde temel ihtiyaçların önemli ölçüde karşılandığını vurgulayan depremzede Ömer Çelik de “Yüz yılda bir rastlanan deprem yaşadık. Bu deprem şehrimizde büyük hasarlara neden oldu. Evimiz hasar alınca sağ olsun Malatya Büyükşehir Belediyesi bize kapılarını açtı. Depremin ilk gününden bu yana MASKİ’nin arıtma tesisinin idari binasında kalıyoruz. Bizi çok iyi ağırlıyorlar ve burada güzel bir ortam var. Evimizi arattırmamaya çalışıyorlar. Evet, acımız büyük ama en azından dışarıda soğukla veya yeme içme gibi sorunlarla karşılaşmıyoruz” dedi.

Depremzede Nuran Çelik ise “Bizimle çok güzel ilgilendiler. Evimizi aratmadılar. İlaçlarımıza kadar tek tek gelip, soruyorlar. Engelli olduğum için burada çalışan personeller daha duyarlı davranıyorlar. Ben tekrardan Selahattin Başkan ve ekibine binlerce kez teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Devletin ve belediyenin tüm imkânlarının vatandaşlar için seferber edildiğinin altını çizen depremzede Fatma Çelik, “Allah önce devletimizden razı olsun kimseyi perişan etmedi. Depremden çıktığımızda herkes yalınayaktı ve ayağımızda çorap yoktu. Üzerimizde mont, doğru düzgün elbisemiz yoktu. Perişan haldeydik. Sağ olsun hepimizi baştan aşağı donattılar. Şimdi biz devletimize ve belediyemize ne diyelim? Bizlere kim yardım elini uzattıysa Allah onlardan bin kez razı olsun. Sadece bize değil Malatya’nın tüm halkına bakılıyor” diye konuştu.