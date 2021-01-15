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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden sağlıkçılara hediye paketi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına fedakar çalışmalarında yanlarında olduğunu göstermek amacıyla bir program düzenlendi.

MALATYA 15.01.2021, 17:52
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden sağlıkçılara hediye paketi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük bir fedakarlıkla görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına fedakar çalışmalarında yanlarında olduğunu göstermek amacıyla bir program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Wotto Collection Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Kılıç, Sağlık İl Müdürü Recep Bentli, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktürk ve İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Burcu Kayhan Tetik ve sağlık personelleri katıldı.

Konuşmasına sağlıkçıların her zaman yanında olduğunu belirterek başlayan Wotto Collection Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Kılıç, “Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını bildiğimiz için madden değil ama kalben yanlarında olduğumuzu belirtmek için düşüncemizle kalplerini, üretmiş olduğumuz ürünlerle de bedenlerini ısıtmayı amaçladık. Sağlık çalışanlarımıza vefalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İş adamları olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız” dedi.

İş adamı Hacı Osman Kılıç’a anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ise yaptığı konuşmada, “Pandemi döneminde bayan sağlık çalışanlarımızın büyük emekleri var. Bizde bu konuda destek veren bütün hayırsever iş adamlarımıza ve Hacı Osman beye teşekkür ediyoruz” dedi. Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Erdal Aktürk ise program sırasında yaptığı konuşmada, “Hediye ile anımsandığımız için Sağlık çalışanları adına çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler bize moral ve motivasyon veriyor. Hacı Osman Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatyalı iş adamı Hacı Osman Kılıç’a bu ince ve derin düşüncesinden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Özellikle sağlık çalışanlarının pandemi süreciyle birlikte fedakarca ve özverili çalışmalarını iş adamımız sağlıkçılarımızın yanında olduğunu göstermek amacıyla böyle bir program gerçekleştirdik. Sağlık İl Müdürlüğü nezdinde sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak üzere hediyelerini buraya getirdiler. Bu ince düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Karınca kararınca sağlıkçılarımızın yanında olduğunu gösterdiler. Önemli olan karınca misali yönünü belirlemektir. İş adamımızda yönünü belirtmiş ve sağlıkçılarımızın yanında olduğunu belirtmiştir. Gerek Sağlık İl Müdürlüğü gerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve diğer sağlık kuruluşlarında çalışan bütün sağlık çalışanlarını kutluyorum. Malatya’mızda ve ülke genelinde sağlık çalışanları büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalma pahasına vatandaşlarımızın ve toplum sağlığı için kendi canlarını feda ettiler. Covid-19 salgını ile mücadele esnasında hayatlarını kaybeden bütün sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmalarını temenni ediyorum. Ülkemizde aşılama çalışmaları da başladı. Temennim ve dileğim odur ki, kısa zaman içerisinde bütün Türkiye genelinde aşılama çalışmalarının bitirilmesi bu sağından hem ülkemizin hem de insanlığın biran önce kurtulmasını temenni ediyorum. İş adamlarımız her zaman ve her süreçte yanımızda oldular. İş adamlarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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