Malatya Büyükşehir Belediyesi mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yürütürken, bir yandan da gelen ihbarlar üzerine hasta ve mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar sonrasında 112 Acil Servis ekipleri ile birlikte harekete geçerek hastalara ulaşımı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri özellikle Adıyaman ili Sincik İlçesi Türmüsan mahallesinden gelen telefon sonrasında zamanla mücadele ederek 112 Acil Servis ekibinin doğum sancısı başlayan Hafiye Kurtoğlu isimli kadına yetişmesini sağladılar. 112 Acil Ekibinin yardımıyla evde doğum yapan Hafiye Kurtoğlu’nun daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılması sağlandı. Dönüş yolunda ise çok şiddetli kar yağışı nedeniyle büyük zorluklar yaşayan ekibe, Büyükşehir Belediyesinin diğer ekipleri yetişerek anne ve çocuğu sağlıklı bir şekilde hastaneye yetiştirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Doğanşehir İlçesine bağlı Begre Mahallesinden gelen bir ihbarı da değerlendirerek 67 yaşındaki Güley Begre’yi 112 Acil Sağlık ekipleriyle birlikte olay yerinden alarak hastaneye yetiştirdiler.

Yine Battalgazi İlçesi Beydağı Mahallesi Almus Sokak küme evlerde oturan 78 yaşındaki Mehmet Özgül’de yoğun kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırılarak hastaneye intikal etmesi sağlandı.