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Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından engelli vatandaşların akülü araçlarının tamiri için kurulan engelli araç tamir ve bakım atölyesinde engelli vatandaşların kullandıkları araçların tamir, bakım ve onarımı yapılıyor.

MALATYA 10.02.2021, 17:59
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Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından engelli vatandaşların akülü araçlarının tamiri için kurulan engelli araç tamir ve bakım atölyesinde engelli vatandaşların kullandıkları araçların tamir, bakım ve onarımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, oluşturulan engelli araç tamir atölyesi çalışmaları hakkında bilgi vererek, engelli araç tamir atölyesi biriminin Türkiye’de çok az rastlanan bir hizmet olduğunu söyledi. Bu tarz projeleri daha da ileriye taşımak ve büyütmek istediklerini ifade eden Mustafa Katipoğlu, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak birçok faaliyetimiz var. Engelli koordinasyon merkezimizde çok amaçlı işler yapılmaktadır. Engelli kardeşlerimiz o bireylerin ihtiyaçlarını giderme amacıyla sosyal açıdan olsun, kültürel açıdan olsun birçok faaliyette bulunuyoruz. Şuanda önünde bulunduğumuz engelli araç tamir atölyemiz yine bunlardan bir tanesi. Çok önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Türkiye’de çok az rastlanan bir hizmet bu. Biz, bu hizmetimizi daha da ileriye götürerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında mevcut atölyemizi daha da büyüteceğiz. Sadece Malatya değil, Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz proje dâhilinde, ajansa bağlı olan Elazığ, Tunceli ve Bingöl illeri ile birlikte doğu Anadolu Bölgesi ve yakın illerimizde engeli vatandaşlarımızın araçlarını tamir etme noktasında alanımız daha da genişletmiş bulunmaktayız. Yakın bir zamanda faaliyetlerimiz daha ilerleyecek. Buradaki arkadaşlarımız aracı bozulan engelli vatandaşlarımızın araçlarıyla bura geliyorlar veya bize teslim ediyorlar. Araçların bakım, onarım, tamirat ve yedek parça teminini sağlıyorlar. Bizler gidiyoruz onlara araçlarını alıyoruz yine tamiratını herhangi bir ücret almadan yapıyoruz. Arkadaşlarımız büyük gayret ve fedakârlıkla bu işi yapıyorlar. Şimdi bu yeni projeyle de inşallah akülü araçlarını buraya bırakan bireyler isterler biz araçları tamir edilene kadar kendileri araç temin ediyoruz. Araçları yapıldıktan sonra vermiş olduğumuz araçları getirerek kendi araçlarını almış olacaklar. Belki de 10 binlere ulaşan bir sıkıntıyı geliştirip büyüttüğümüz bu projeyle büyük oranda çözmüş olacak. Biz her zaman söylüyoruz engelli bireylerimiz kardeşlerimiz bizim için çok farklı, onlar bizim için özel, onlar için neler yapsak azdır diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, FKA Ajansı Yönetim Kurulu Üyelerine ve en önemlisi tabi burada fedakârca büyük gayretler göstererek özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımız mesai arkadaşlarıma kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi’nde kurulan engelli araç tamir ve bakım atölyesinde engelli aracını tamire getiren Orhan Gülfırat, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin bize vermiş olduğu engelli araç tamiratı için öncellikle kendilerine teşekkür ediyorum. Gelip aracımızı yaptırıyoruz. Aracımız yolda kaldığı zaman, araçlarımız arıza yaptığı zaman gelip bizi yoldan alıyorlar. Tekrar atölye ye getirip arabamızı yaptırıp bize teslim ediyorlar. Bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere, engelliler koordinasyon merkezi olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Kurulan engelli araç tamir merkezinden dolayı çok mutlu olduğunu Adnan Çakır ise “Şuanda Malatya’da engellilere bakılmasından, araçlarının tamiratı konusunda her türlü memnunuz. Türkiye’de ilk 3’e girecek pozisyondayız. Tamir hususunda, bakım hususunda, yolda kaldığımız da gelmeleri hususunda hizmetlerinden dolayı şahsım ve arkadaşlarımın adına çok memnunuz. Bu memnuniyetimizi de dile getiriyoruz. Ben şahsen çok memnunum, ellerinden geldikçe bizim için uğraşıyorlar Allah razı olsun. Ben biliyorum Türkiye’de ilk 3’e gireriz” şeklinde konuştu.

Tamir Atölyesi’nde araçların tamir, onarım ve bakım işleri ustası Hasan Çitil, ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyleyerek, “Buradaki engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yeni bir proje kapsamında bölgede ki illerinde engelli araçları buraya gelecek onları da tamir edeceğiz. Malatya’daki engelli vatandaşlarımıza elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Onların yolda kalmaması için, onların hayatı daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapıyoruz. Bununla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendi ve Sağlık ve Sosyal hizmetler Daire Başkanımız Mustafa Katipoğlu beyefendi de bizlere sonuna kadar destek veriyorlar. Desteklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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