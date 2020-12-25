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Malatya Büyükşehir, 2 mahallenin yol çalışmalarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hem kırsalda hem şehir içi ulaşımında gerçekleştirdiği yol açma, genişletme, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kırsalda büyük bir yatırım gerçekleştiren Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri, bu noktada Tecirli ve Dedekargın Mahallelerinin yol iyileştirme ve genişletme çalışmalarını tamamladı.

MALATYA 25.12.2020, 16:41
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Malatya Büyükşehir, 2 mahallenin yol çalışmalarını tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, hem kırsalda hem şehir içi ulaşımında gerçekleştirdiği yol açma, genişletme, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kırsalda büyük bir yatırım gerçekleştiren Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri, bu noktada Tecirli ve Dedekargın Mahallelerinin yol iyileştirme ve genişletme çalışmalarını tamamladı.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yazıhan’a bağlı Tecirli ve Dedekargın Mahalleleri güzergâhında bulunan yol iyileştirme ve genişletme çalışmalarının bitirildiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yol genişletme çalışmasından memnuniyetini dile getiren Tecirli Mahalle Muhtarı Seyit Utku, yıllardan beri yol hizmeti alamadıklarını söyleyerek, “Bu yol genişletmesi çalışmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Daire Başkanımıza ve Yazıhan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır alamadığımız hizmetleri bu yolda Tecirli’ye ve Dedekargın’a büyük bir hizmettir. Bunun için tüm emeği geçenlere ve Selahattin Başkanıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Dede Kargın Mahalle Muhtarı Murat Ayvalı ise “Dedekargın Mahallesi Muhtarı olarak Belediye Başkanımıza, Yol ve Alt Yapı Daire Başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi başkanımıza ve ekibine sossuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Daire Başkanı Mehmet Mert de, yapılan çalışmalar hakkında Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’e ve Tecirli ile Dedekargın Mahallesi muhtarlarına bilgiler verdi. Mehmet Mert, 10 kilometrelik genişletme çalışmasın da sona geldiklerini belirterek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı olarak ekiplerimizle birlikte durmadan devam ediyoruz. Tecirli ve Dedekargın yolumuzun yaklaşık 10 km genişletme ve iyileştirme çalışmaları ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz. İlçe başkanımızla, Yazıhan Belediye Başkanımızla uyumlu bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Tabi burası yılların dar bir yolu, Yazıhan Belediye Başkanımızla birlikte yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başladık. Burada artık işin sonuna geldik. İnşallah yaz mevsiminde de buranın asfaltını yapar mahallelerimizin hizmetine sunarız” dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise "2020 yılının sonuna geldiğimiz bu kış günlerinde Daire Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Mahalle Muhtarlarımızla birlikte Sürür, Tecirli ve Dedekargın güzergâhında yaklaşık 10 km’lik yol genişletmesi çalışmasıyla Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Dairesi Başkanımızla birlikte bir arada bulunuyoruz. Daha önceki dönemlerde de Karakaya Barajı kenarında ve aynı zamanda Tohma kenarında bulunan 25 kilometrelik yol güzergâhını yine Başkanımızın döneminde genişletmiştik. Şimdi de Sürür, Dedekargın ve Tecirli güzergâhında 1980’li yıllarda Karakaya Barajı’nın su tutulmasıyla tabi eski yollarımız barajın altında kaldı. Bu yol güzergâhımızda Karakaya Barajı’nın su doluluk seviyesine göre hasar oldu. Çok dar bir yoldu. Virajlıydı yani su yapısına göre oluşan bir yoldu. Mahallelerimiz ihtiyacına cevap vermiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza verdiğimiz talep doğrultusunda bize destek oldular. Bizler de Yazıhan Belediyesi olarak ortaklaşa Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı ile birlikte zaman zaman beraber geldik ve mahallelerimizi ziyaret ettik. İnşallah 2021 yılının sezonunda da bu genişletmiş olduğumuz yolun asfaltını yaparak, bu mahallerimizin hizmetine sunacağız. 2020 yılında gerçekten Büyükşehirle beraber çok güzel asfalt çalışmaları yaptık. Bu vesile ile yol genişletme ve asfalt çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendiye, Yol ve Alt yapı Koordinasyon Daire Başkanımıza, bu kış gününde bu soğuk havada zor şartlarda çalışan bütün çalışanlara ve ilçe belediyemizin çalışanlarına teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.
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