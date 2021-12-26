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Malatya, Bursa’dan gelen 35 İl Derneğini ağırladı

Bursa’da 35 il derneğini bünyesinde toplayan Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF), 40 kişilik bir heyetle başlatmış olduğu GAP Turu projesi kapsamında Malatya’ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları inceleyen heyet, tarihi ve turistik yerleri gezip, temaslarda bulundu.

MALATYA 26.12.2021, 17:13
Malatya, Bursa’dan gelen 35 İl Derneğini ağırladı

Bursa’da 35 il derneğini bünyesinde toplayan Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF), 40 kişilik bir heyetle başlatmış olduğu GAP Turu projesi kapsamında Malatya’ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları inceleyen heyet, tarihi ve turistik yerleri gezip, temaslarda bulundu.

İller arasında diyalog ve iş birliğinin arttırılması amacıyla GAP Turu adı altında ziyaretlerde bulunan BİLDEF Başkanı Ramazan Alp, Bursa Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, federasyon üyeleri, Bursa Basın Temsilcileri, Malatya ziyaretleri kapsamında UNESCO Kültürel Miraslar Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü, Kent Müzesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları gezdi.

" Malatya’yı çok güzel bulduk"

GAP Turu kapsamında Malatya ziyaretlerini değerlendiren BİLDEF Başkanı Ramazan Alp, “ Malatya’yı çok güzel bulduk. Daha öncede ziyaretimiz olmuştu ama gerçekten yerel yönetime ve kamu yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Malatya’da çok güzel eserler meydana çıkarılmış. Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesini gezdik müze muhteşem. Ekibimiz ziyaretten memnun kaldı. Farklı toplumları buluşturma adına bir GAP turuna çıktık. 35 hemşeri dernek başkanımız ve basın mensuplarımızla birlikte istedik ki toplumlar arası bir etkileşim olsun, kaynaşma olsun diye Mardin’den başladık. Batman, Diyarbakır ve Adıyaman’dan sonra Malatya’mızı ziyaret ettik. Malatya doğunun batısı, batının doğusu diye tarif edilir. Malatya bölge için, İç Anadolu’ya yakın bir konumda olduğu için gelişmesini çok iyi gördüm. Malatya kendini geliştirmiş, yerel yönetimleri çok iyi çalışmış. Özellikle Selahattin Gürkan Başkanımızı bu konuda tebrik ediyorum. Başkanımızın önemli çalışmalara imza attığını gördük” dedi.

GAP Turu ile ilgili Malatya’yı BİLDEF olarak ziyaret ettiklerini ifade eden Bursa Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, “ Malatya’da güzel bir gezi oldu. Malatya’yı dolu dolu gezdik. Güzel bir program çıkardık. Kültür gezisine yakışır bir programla Malatya’yı gezdik. Gezimize destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Malatya’nın misafirperverliğini bizlere gösterdiler. Bende bir Malatyalı olarak mutlu oldum. Programımızı düzenlediğimiz ekibimizin içerisinde her ilden arkadaşlarımız var. Bursa ilimizden basın mensubu arkadaşlarımızda bizlerle birlikte. Arkadaşlarımız Malatya’yı çok beğendiler. Hakikaten Malatya ziyaretimiz çok verimli oldu” dedi.

"Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Misafirperverliğinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Bursa Tokatlılar Dernek Başkanı Gülten Kavut Sürücü, “ Biz Malatya’ya gelirken beklentiyi düşük tuttuğumuzu fark ettim. Malatya’ya mutlaka insanların gelmesini tavsiye ediyorum. Arslantepe’yi ziyaret ettik ve tarihi gördük. Biz Malatya’dan memnun kaldık. Bursa’ya döndüğümüzde bütün arkadaşlarımıza Malatya’ya gelmelerini tavsiye edeceğiz. Malatya’ya hayran kaldım. Temizliğiyle, hizmetleriyle, çarşısıyla Malatya çok güzel. Malatya’da her yeri çok beğendim” şeklinde konuştu.

Eski Bursalılar Dernek Başkanı Mehmet Dilek, “ Malatya’ya gelmeden önce Malatya’yı sadece kayısıdan ibaret biliyorduk. Çok güzel doğal güzellikleri var Malatya’nın. Malatya’nın çok turist çekeceğine inanıyorum. Levent Vadisi çok güzel. Arslantepe çok güzel. Böyle bir şehir daha önce duymadık. Demek ki bizim eksikliğimizmiş. Misafirperverlik çok güzeldi ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Malatya çok güzel"

Malatya’nın çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Aksaraylılar Dernek Başkanı Muhsin Yıldız, “ Malatya’yı fotoğraflarla ve anlatımlarla tanıyorduk. Görmeye değer bir il olduğunu gördük. Malatya halkı ve bürokratlarımız bizleri çok güzel karşıladılar. Bursa’da kaynak suları başka yerlere veriliyor. Malatyalıların Malatya milliyetçisi olduğunu burada anladım. Malatya’nın kaynak sularını kullanıyorlar. Halkına kaynak sularından içiriyorlar. Gerçekten bu anlamda tebrik ediyorum. Malatya çok güzel. Yapılan çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Malatya’nın güzel ve gelişmiş olmasından gerçek manada etkilendim"

Malatya’nın gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden Bursa Ağrı Kültür ve Yaşatma Dernek Başkanı Atilla Güney, “ İlk defa Malatya’ya geldim. Malatya’nın güzel ve gelişmiş olmasından gerçek manada etkilendim. Malatya, misafirperver bir ilimiz. Beni Malatya’da batıda bir yerde gibi hissetmem beni çok etkiledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a başarılar diliyorum. Malatya’da geçtiğimiz günlerde yapılan film festivalinden dolayı kutluyorum. Sanata yapılan desteklerden dolayı Başkanımızı ayrıca kutluyorum” dedi.

"Malatya’yı anlatmakla bitiremiyoruz"

Malatya’daki misafirperverlik ve ilgiden dolayı çok memnun olduklarını belirten Bursa Niğdeliler Dernek Başkanı Necip Daş ise “ Malatya’ya 2019 yılında gelmiştim. O dönemde Malatya’nın merkezini ve ilçelerini gezdim. Memnun kalmıştım. Şimdide diğer arkadaşlarımızla geldik. Bundan sonra Allah nasip ederse ailemle gelmeyi düşünüyorum. Malatya’daki ilgi ve alaka, hizmete hürmet bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Gittiğimiz yerlerde Malatya’yı anlatmakla bitiremiyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bizlere gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Hemşeri derneklerini tek bir çatı altında toplamak çok önemli bir adım"

BİLDEF’in düzenlediği GAP turu programında Malatya ziyaretleri sonrasın Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda bir program düzenlendi. Düzenlenen programda hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, “ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan il dışında programları olmasından dolayı programımıza katılamadı ancak Bursa’dan ilimize gelen heyetimizle ilgili her an bizlerden bilgiler aldı. Başkanımızın Malatya’mızı ziyaret eden BİLDEF’e çok selamları var. İnsanlar doğmuş oldukları şehirlerde belirli bir kültür, örf ve adetlerle beslenirler. Bu yüzden yaşanılan şehirlerde hemşeri derneklerinin bulunması insanların örf, adet ve kültürlerini yansıtması ve devamının sağlaması açısından çok önemli. BİLDEF kurulan hemşeri derneklerini tek bir çatı altında toplayarak kültürlerin bir araya gelmesi için çok önemli bir adım atmış. BİLDEF’i kutluyorum” diye konuştu.

Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Umut Yalçın, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, (BİLDEF) Başkanı Ramazan Alp, Bursa Darendeliler Dernek Başkanı Ali Bozkurt, federasyon üyeleri, Bursa basın temsilcileri ile Malatya’da faaliyet gösteren Vakıf temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve Muhtarlar Dernek Başkanları katıldı. Programa katılan BİLDEF üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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