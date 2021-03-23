Malatya bölgenin araç lideri

Malatya, 186 bin 997 kayıtlı araç sayısı ile bölgenin lideri durumunda.

Fırat Kalkınma Ajansı’na (FKA) bağlı iller arasında yer alan Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Şubat ayı sonu itibarıyla 186 bin 997 oldu.

FKA’ya bağlı iller arasında yer alan Malatya’nın komşu şehri Elazığ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 133 bin 940 oldu. Elazığ’ı, Bingöl 17 bin 607 araç sayısı ile takip etti. FKA’ya bağlı iller arasında en az araç sayısı ise Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Tunceli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 9 bin 753 oldu.