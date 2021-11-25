banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay

Malatya Barosu’ndan şiddete kınama

Malatya Barosu Kadın Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Adliye önünde Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez ve avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı.

MALATYA 25.11.2021, 15:48
Malatya Barosu’ndan şiddete kınama

Malatya Barosu Kadın Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Adliye önünde Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez ve avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı konuşmada,” Bugünün amacı, kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, şiddete dikkat çekmek; mücadele ve dayanışma ruhuyla etkin, sürdürülebilir, toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları daha hassas çalışmaya, yasaların uygulanması sürecinde yaşanan sorunları çözmeye çağırmaktır. Şiddet, bireyin zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet sonuçları itibariyle sadece şiddet gören kişiyi değil, aynı zamanda bir babayı, bir anneyi, bir evladı, bir kardeşi, geniş ölçekte toplumu ve uzun vadede de geleceğimiz etkilemektedir” dedi.

Şiddete maruz kalan kişiler kadar, şiddet mağdurunun yakınları da uygulanan şiddetten zarar gördüğüne dikkat çeken Baydoğan “Bu dalga büyüdükçe şiddet, toplumsal travmalara sebep olarak ilerlemenin, gelişmenin ve en önemlisi toplumsal huzur ve güvenliğinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmektedir. Bu nedenle şiddete karşı sessiz kalmamalı ve şiddete göz yumma malıyız. Şiddet mağduru bugün hiç tanımadığımız biri olabileceği gibi yarın bir yakınımız da olabilir. Bizler şiddetin her türlüsüne göz yumdukça şiddet, kendine, toplumda yer bulmaktadır.

Ülkemizde de, maalesef kadınlarımıza yönelik vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar yaşanmaktadır. Oysa kadın erkek yan yana, medeniyet yolunda binlerce yıldır birlikte yürüyoruz. Bu birliktelik, içerisinde sevgi barındırmalıdır, şiddet değil” ifadelerini kullandı.

Baydoğan , “İlimizde valimiz, Belediye Başkanlarımız, Başsavcılığımız, Emniyet Müdürlüğümüz, Üniversitelerimiz ile birlikte şiddetin önlenmesi ve önüne geçilebilmesi adına birçok istişare toplantıları ve çalışmaları yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Aydın Baruş öncülüğünde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği; Kadın Hakları Komisyonumu un da katılım sağlayarak fikirlerini paylaştığı toplantıda şiddete yönelik; ülkemiz ve toplumumuz için çok önemli, verimli, uygulanabilir çözüm önerisi kararlarının alınmasına vesile olduk. Bu kararların ilimiz ve dahi ülkemizde yaşanan birçok soruna çözüm olacağını ve tüm dünyaya örnek olacağını düşünüyoruz. Yorulmadan dünya üzerinde tek bir kadınımızın bile şiddet görmeden, toplumca huzurla yaşayacağımız günler için çalışıp mücadele edeceğiz. Bizler başta bu ülkenin birer ferdi, daha sonra Malatya Barosu olarak bugüne dek şiddet mağduru olan kadınlarımızın her daim yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu gün vesilesiyle şiddet mağduru olup, hayatını kaybeden kadınlarımızı rahmetle anıyor, şiddetin her türlüsü ile her daim daha güçlü mücadele edeceğimize söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7