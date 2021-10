Malatya Barosu’ndan Şebnem Şirin cinayeti açıklaması

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, Denizli’de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemi içerisinde bulunan tüm faillerin en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı söyledi.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Çiğdem Ağdağ Baydoğan, Denizli’de 25 yaşında geleceği parlak mühendis Şebnem Şirin’in erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek katledildiği anımsatılarak, “Hayatının en güzel dönemlerinde yaşamdan koparılan bir çiçek. Erkek arkadaşı tarafından sabahın erken saatlerinde boğazı kesilerek katledilen bir evlat, bir abla, bir kardeş, bir arkadaş. Şebnem, maalesef ilk değil ancak son olmasını temenni ediyoruz. Kadınlarımız hep en yakınları tarafından şiddet görmekte ve katledilmektedir. Eşi, nişanlısı, sevgilisi, abisi, babası tarafından cinayete kurban giden kadınlarımızı bugün bir kez daha anıyor her birine Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu davanın takipçisi olunacağını belirten Baydoğan, “Savunma makamı olarak söz veriyoruz. Her bir caninin yargı önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız. Kadına yönelik şiddet esasen bir insanlık suçudur. Tüm kurum ve kuruluşlar ve özellikle vatandaş olarak her birimiz bu hususta gerekli sorumluluğu almalıyız. Bizler hukukçu olmamızın yanı sıra bu ülkenin bir ferdi olarak öncelikle Şebnem’i yaşamdan koparan insanlıktan nasibini almamış, fail başta olmak üzere kadınlarımıza yönelik her türlü şiddet eylemi içerisinde bulunan tüm faillerin en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Şebnem’in acılı ailesine ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.