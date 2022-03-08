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Malatya Barosu’ndan 8 Mart açıklaması

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni bir açıklama yaptı.

MALATYA 08.03.2022, 16:34
Malatya Barosu’ndan 8 Mart açıklaması

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni bir açıklama yaptı.

Malatya Barosu tarafından adliye önünde düzenlenen programda açıklama yapan Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Çiğdem Ağdağ Baydoğan, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin yalnızca ekonomi olmadığını, insan haklarına ve kadın haklarına verilen değerle ölçüldüğünü belirtti.

Kadınların daha güzel bir dünyada yaşaması için Malatya Barosu olarak kadınların yanında olduklarını belirten Baydoğan, “ Tüm dünya kadınlarının yüzyıllardır yürüttüğü özgürleşme ve eşit haklara sahip olma mücadelesinin kutlandığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar. Tüm emekçi kadınlarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için Malatya Barosu avukatları olarak her daim yanınızda olduğumuzu ve sizler için her türlü desteğe hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi.

Kadınların yürüttüğü özgürlük ve eşit haklara sahip olma mücadelesi hakkında bilgi veren Baydoğan, “ 157 yıl öncesinde 8 Mart Günü, Networkta tekstil fabrikasında çalışan kadın işçiler; eşit işe eşit ücret, günde 8 saat çalışma, doğum izni gibi insanca yaşama ve çalışma koşulları için bir mücadele başlattılar. Bu olaydan 53 yıl sonra kadınlar için mücadele veren Clara Zetkin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneren tarihi bir adım atmıştır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi yalnızca ekonomik olarak değil, insan haklarına en önemlisi de kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir” şeklinde konuştu.

Kadınların mücadelesine destek olduklarını ifade eden Baydoğan, “ 8 Mart Baromuzun bu yıl ki sloganı da olan; "Şiddetin karanlığında değil, eşitliğin ve adaletin aydınlığında geleceğe ışık tutan kadınlarımızın yüreğinin birlikte attığı gündür. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile gurur duyuyor ve Malatya Barosu avukatları olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ diyerek, kadının gerçek değerini bir oya inceliğiyle ve demirin gücüyle tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

“ Kadının gücünün, toplumun her alanında farkındalıkla yaşandığı güzel bir dünya”

Şiddetin hiçbir şekilde bahanesini olmayacağını ve kadına yönelik şiddetle mücadele edeceklerini de vurgulayan Baydoğan, “Ülkemizde her akşam yatmadan önce ya da günün ilk ışıklarına uyanırken gözümüzü bir kadın cinayeti ile açmadığımız gün kalmadı. Dünya üzerinde barışın egemen olduğu, her türlü şiddetsiz dünya özlemiyle yanıp tutuşurken bombalardan kaçmaya çalışan çocuklarımızı, kadınlarımızı görmek bizleri kahrediyor. Malatya Barosu avukatları olarak biliyoruz ki yasaların ve uluslararası sözleşmelerin hem ülkemizde hem de dünya üzerinde tam ve eksiksiz uygulanması ile ancak bu karanlıktan aydınlığa çıkabiliriz. Şiddet hiçbir şekilde tolere edilebilir bir olgu değildir. Her ne olursa olsun, bahanesi veya onu meşru kılacak bir sebebi olamaz. Bizler Malatya Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu avukatları olarak; hukuk devletinin, bireylerin haksızlık karşısında sığınacağı tek liman olduğu bilinciyle; öncelikle haklarımızın farkına varmamızı, ardından da bu haklar ihlal edildiğinde başvurabileceğimiz yolların neler olduğunu tüm kadınlarımıza anlatmak için buradayız. Kadının gücünün, toplumun her alanında farkındalıkla yaşandığı güzel bir dünya istiyoruz. Evde, işte, her yerde, her an; emeklerimizin görünür olduğu, sözde değil özde haklarımızın teslim edildiği 364 gün diliyoruz. Gün geçtikçe yükümüz ağırlaşıyor ama gün bizim günümüz tüm kadınların günü kutlu olsun” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından gökyüzüne mor renkli balonlar bırakıldı.

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