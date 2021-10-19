Malatya Baro Başkanı Demez’den Kavala tepkisi

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez yaptığı açıklamada, bazı ülkelerin yayımladıkları Osman Kavala hakkındaki bildiriye tepki göstererek, ’’Bağımsız yargı sistemimize yönelik yapılan, hukukun üstünlüğü ve demokrasi anlayışımıza gölge düşüren bu faydasız tavsiye ve telkinleri kabul etmiyoruz” dedi.

Baro Başkanı Avukat Onur Demez, yaptığı yazılı açıklamada, bazı ülkelerin yayımladıkları Osman Kavala hakkındaki bildiriyi değerlendirdi. Demez, “18 Ekim 2021 tarihinde Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri yayınlamış oldukları ortak bir bildiri ile Osman Kavala hakkında devam etmekte olan davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiğini ve Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduklarını belirtmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız mahkemeleri tarafından devam eden yargılama sürecinde böylesi bir talebin kabulü mümkün olmayıp yapılan ortak bildiride yer alan açıklamalar alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik unsurlarını hiçe saymaktadır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devletidir ve bunun getirisi olarak Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve adil olduğuna dikkat çeken Demez, “Mevcut yargı yetkisi Türk milleti adına usulü ve yasası çerçevesinde bağımsız mahkemelerce kullanılır. Hiçbir kurum, kuruluş veya kişi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine, hakimlerine emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Bizler Türk yargı sisteminin savunucuları olarak bağımsız yargı sistemimize yönelik yapılan, hukukun üstünlüğü ve demokrasi anlayışımıza gölge düşüren bu faydasız tavsiye ve telkinleri kabul etmiyoruz” şeklinde açıklamasını tamamladı.