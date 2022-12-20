Malatya Baro Başkanı Demez de ekonomik koşullarda iyileştirme talebine imza attı

Türkiye genelinde baroların imza attığı CMK Tarifesi’yle ilgili gelişme beklediklerini belirten Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez de ekonomik koşullarda iyileştirme istediklerini vurguladı.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez de ekonomik koşullarda iyileştirme istediklerini ilişkin baro başkanlarının imzaladıkları metine imza attığını yaptığı açıklamada bildirerek, “Son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi’yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, baro başkanları olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç) kararına uyuyoruz. Hala bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.