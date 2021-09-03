Malatya aşıda artık Mavi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinde aşılamada yüzde 75’e ulaşan Malatya’nın Mavi kategoriye yükselmesi sevindirdi. Malatya’nın aşıda sarıdan mavi kategoriye yükselmesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın tebrik etmesine neden oldu.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, “Nüfusumuzun yüzde 75’ i bir doz aşısını yaptırarak pandemiyi bitirecek ilk adımı attı. Halâ hiç aşı olmamış veya aşınızı eksik bırakmışsanız, hastaneye yatış ve yoğun bakım için en büyük adaysınız. Gelin, geç kalmadan aşınızı yapalım” ifadelerine yer verdi.

“Delta varyantının izolasyon süresi artık 14 gün”

Bentli, Delta varyantının izolasyon süresinin artık 14 gün olduğuna dikkat çekerek, “Delta varyantının izolasyon süresi artık 14 gün. Hastalığı evinizde hafif atlatsanız bile 14 gün iş yerinizden ve sevdiklerinizden ayrı kalacaksınız. Aşınızı olarak ve tedbirlere uyarak her yeni güne güler yüzle başlayabilirsiniz” dedi.

Bakan Koca’dan tebrik

Bu arada, Malatya’nın aşıda sarıdan mavi kategoriye yükselmesi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın tebrik etmesine neden oldu. Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Covid-19 Risk Haritasında artık Mavi. İkinci doz aşıyı yaptırma oranı Sivas’ta yüzde 61.8, Malatya’da yüzde 57.2. İlk doz oranı hızla yüzde 100’e yaklaşırken 2. dozda da yüksek başarı bekliyoruz” diye konuştu.