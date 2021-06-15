Malatya 112 çalışanlarına tahliye ve yangın söndürme tatbikatı

Malatya’da 112 Ambulans Servisi çalışanlarına yönelik teorik, tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarına Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan tarafından Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde teorik, tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı. 112 İl Ambulans Servisi çalışanları önce salonda teorik bilgiyi Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan verdi. Daha sonra sahaya çıkılarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

112 çalışanlarının tatbikatta başarılı oldukları görüldü.