Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi Kapasitesi arttı

Malatya 1.OSB’de bulunan arıtma tesisinin kapasite artırımı revizyon çalışmaları tamamlandı. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, arıtma tesisine ilk suyu açtıkları vana ile verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde 1. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 2. Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında bulunan ve revizyon çalışmaları ile kapasitesi arttırılan 1. OSB artıma tesisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, incelemelerin ardından günlük 40 bin metreküp kapasiteye çıkarılan arıtma tesisinin vana açılışını gerçekleştirdi. Başkan Sadıkoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Gelecek 50 yıl sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek”

Malatya Sanayisinin, önemli sorunlarından birinin arıtma sorunu olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya ekonomisinin üretim merkezi olan sanayimizin en önemli sorunu arıtma konusuydu. Yapmış olduğumuz girişimlerle sanayimize yaklaşık 250 Milyon TL bütçeli yeni arıtma tesisi kazandırıyoruz. Tüm süreçlerini yakından takip ettiğimiz arıtma tesisimizin inşaatı başladı ve şuan yüzde 30 aşamasındadır. Günlük 80 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisinin, Kasım 2022 tarihinde tamamlanmasını planlıyoruz. Uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak ve gelecek 50 yıl sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden birisi olacak” şeklinde konuştu.

Mevcut arıtma tesisinin yeterli olmadığı için OSB’de fabrika açmak isteyen firmalara yer tahsis yapamadıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “ Arıtma kapasitesi yeterli olmadığı için OSB’mizde yer tahsisi yapamadığımız büyük sanayi kollarının faaliyete geçmesini sağlayacak. Yeni arıtma tesisinin yapımını beklerken mevcut arıtma tesisini hızlıca revize etme kararı aldık. Bu noktada hazırladığımız revize projemizi Fırat Kalınma Ajansı’na sunduk. 8,2 Milyon TL bütçeli projemiz onaylandı ve 6,5 Milyon TL’si hibe olacak şekilde çalışmalar yaklaşık 8 ay önce başladı. Yakından takip ettiğimiz süreç tamamlandı ve günlük 24 Bin metreküp kapasite, 40 bin metreküpe çıkarıldı. Deneme çalışmaları bitti. Bugün geçici kabulünü yapacağımız tesis, yeni arıtma yapılana kadar ciddi bir ihtiyacı karşılamış olacak” ifadelerini kullandı.

“32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremizde yakalamak en önemli hedefimiz”

Tek amaçlarının Malatya’nın daha nitelikli sanayiye kavuşturmak olduğunu ve bunu için göreve başladıkları andan itibaren çalıştıklarını ifaden eden Sadıkoğlu, “ Tüm attığımız adımların tek bir amacı var. Malatya’mızın daha nitelikli bir sanayiye kavuşması. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Malatya sanayisinin bölgesinde vizyonu olan bir OSB olması için canla başla çalışıyoruz. Girişimlerimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 2020 yılında bölgemize 40 Milyon TL kamulaştırma kredi desteği sağlanmıştır. 10 Milyon TL’de OSB Müdürlüğümüz bütçesinden eklenerek toplam 50 Milyon TL kamulaştırma bedeli oluşturulmuştur. Böylece 28 farklı parsel olmak üzere 600 bin m2 alanın kamulaştırılması sağlanmıştır. Görev süremiz içerisinde tamamı nitelikli firmalara 36 adet yer tahsisi gerçekleştirdik. Bu firmaların 14 tanesi üretime geçmiş durumda. Şuan bu fabrikalarda 5 Bin kişi istihdam edildi. 12 firmamız üretime geçme aşamasında, geri kalan 10 firmamız ise inşaat halindedir. Bu firmalarımızda üretime geçtiğinde yaklaşık 7 Bin istihdam daha sağlanacaktır. 32 yıllık geçmişinde 22 Bin istihdamı olan sanayimizde hedefimiz bu sayısı iki katına çıkarmaktır.32 yılda yapılanı 4 yıllık görev süremizde yakalamak en önemli hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu, hakkında yapılan iddiaları yalanladı ve dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.