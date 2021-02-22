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Malatya, 1 Mart sonrası normalleşmeye hazır

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’da restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler 1 Mart’tan itibaren müşterilerini ağırlamak ve ekonomik faaliyetlerine başlamak istiyorlar” dedi.

MALATYA 22.02.2021, 15:31
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Malatya, 1 Mart sonrası normalleşmeye hazır

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’da restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler 1 Mart’tan itibaren müşterilerini ağırlamak ve ekonomik faaliyetlerine başlamak istiyorlar” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla bir süredir kısmi hizmet veren restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeleri ziyaret etti.

Sektörün HES kodu uygulaması ile açılması gerektiğini her platformda dile getirdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Korona virüs salgını ve uygulanan birtakım tedbirler ekonomiyi derinden etkiliyor. Malatya TSO olarak, bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz. Salgın nedeniyle üyelerimizin ve şehrimiz ekonomisinin yaşadığı sıkıntıları başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere ilgili makamlara defalarca aktardık. Üyelerimizin sesi olarak dile getirdiğimiz birçok konu çözüme kavuştu. Bu süreçte restoran, lokanta ve kafe gibi yeme içme sektörünün de sesi olduk. Vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini, kısmen veya tamamen kapalı olan işyerlerinin gerekirse HES kodu uygulaması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmak suretiyle açmasının artık elzem olduğunu birçok defa dile getirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart’tan itibaren ‘yerinde karar’ mekanizması ile normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamasının birçok sektörü heyecanlandırdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat Çarşamba günü kabine toplantısı sonrası 1 Mart itibariyle ‘yerinde karar’ dönemine geçileceğini söylemesi yeme içme sektörünü heyecanlandırmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterlere göre şehirler 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibarıyla normalleşme süreci başlayacaktır. Şehirlerdeki vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre ’düşük’, ’orta’, ’yüksek’ ve ’çok yüksek riskli’ olarak sınıflandırılacaktır. Hemşerilerimizin de gerekli tedbirlere uyarak şehrimizin ‘düşük’ riskli grubunda yer alacağını ve normalleşme sürecinin başlayacağını umut ediyoruz. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uyarak ilimizin daha hızlı normalleşme sürecine girmesini sağlayabiliriz” diye konuştu.

Malatya’daki restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin sıkı tedbirler alarak faaliyete geçmeye hazır olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Bu sektörlerde hizmet veren üyelerimiz yaklaşık bir yıldır hem ekonomik hem de psikolojik olarak sıkıntılı günler geçiriyor. Vaka oranına göre faaliyete başlama kararı adı gibi yerinde bir karardır. Vaka sayılarının nüfusa oranı değerlendirildiğinde son yayınlanan haftalık haritada Malatya’nın 100 binde 40,92 oranla birçok ile göre düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Verilere göre Malatya’da yeme içme sektörünün 1 Mart’tan itibaren faaliyete geçmesini bekliyoruz. Üyelerimiz artık dayanmalarının son sınırındalar. HES kodu, sınırlı kapasite ve hijyen tedbiri ile müşterilerini ağırlamak, ekonomik faaliyetlerine başlamak istiyorlar. Malatya TSO olarak bu süreçte üyelerimize ihtiyaç duydukları her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu belirmek isterim” dedi.
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