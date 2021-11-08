Malatya’da, lösemili çocuklara moral etkinliği düzenledi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Malatya İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi balo salonunda, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı Burcu Kaya, lösemili çocuklar, aileleri, sağlı çalışanları, hastane çalışanları katılımlarıyla bir program gerçekleştirildi. Etkinlikte, tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin Uyumaz Nasrettin Hoca ve canlı müzik gösterisi yaptı.

Etkinlik sonunda Başhekim Yardımcısı Burcu Kaya, Altın Kayısı Sanat Topluluğu Kurucusu tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin Uyumaz’a teşekkür plaketi takdim etti.