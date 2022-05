Malatya’da lösemili çocuklar için “Umuda Yürüyüş” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından organize edilen, her yıl yapılan ve bu yıl yedincisi düzenlenen yürüyüşe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültürel Hizmetler Şube Müdürü Hilal Aksoy, topluluk üyeleri ve akademik personel ile öğrenciler katıldı. TODUP Başkanı Berkan Demez, yürüyüşün amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Servisi’nde yatmakta olan lösemili çocuklar için her sene yılsonunda yürüyüş düzenlediklerini ve bu sene 7’nci yürüyüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerine destek verdiklerini belirterek etkinliği düzenleyen TODUP’a ve yürüyüşe katılan öğrencilere teşekkür etti. İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Müdürü Prof. Dr. Arzu Akyay, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, “Çocuklarımıza ayrı bir neşe getirdiniz, ayrı bir ümit ve mutluluk getirdiniz. Lösemili çocuklarımız da şu an buradalar. İnşallah sizden aldıkları enerji ile tedavilerine çok daha iyi bir şekilde devam edecekler. Yıl içinde de hep desteğinizi hissediyoruz, her şey için çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi içerisinde yer alan Esenlik Market önünde başlayan etkinlik, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde lösemili çocukların ziyaret edilip hediye takdim edilmesi ve umut balonlarının gökyüzüne bırakılması ile sona erdi.