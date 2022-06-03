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Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı

İstanbul’da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda Malatyalı öğrenciler üçüncülük birde beşincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

MALATYA 03.06.2022, 13:15
Lise öğrencilerinden boksta büyük başarı

İstanbul’da düzenlenen ve 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda Malatyalı öğrenciler üçüncülük birde beşincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kupaya katılan Göztepe Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinden Abdullah Ekici dünya üçüncüsü olurken, Onur Toptaş’ta dünya beşinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Göztepe Anadolu Lisesi Müdürü Ergün Armağan, öğrencileri tebrik ederken, öğrenciler ise verdikleri destek için okul müdürüne teşekkür etti.

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