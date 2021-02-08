banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
AK Parti’den İnce’nin CHP’den istifasına değerlendirme
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Çarşamba günü bazı güzellikler açıklayacağım
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak
Uzaktan eğitim devam edecek
Uzaktan eğitim devam edecek

Lisanslı depo inşaatında son aşamaya gelindi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşası devam eden ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek olan Lisanslı Depoculuk alanında incelemelerde bulundu.

MALATYA 08.02.2021, 15:43
Lisanslı depo inşaatında son aşamaya gelindi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, inşası devam eden ve önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek olan Lisanslı Depoculuk alanında incelemelerde bulundu.

İçerisinde 10 adet soğuk hava deposunun olduğu, aylık 2 bin 500 ton kuru kayısı işleme ve paketleme kapasitesine sahip ve 990 kWp kapasite ile Monokristal silikon fotovoltaik güneş panelleri ile enerji üretiminin sağlanacağı Lisanslı soğuk hava deposunda çalışmalar son aşamaya geldi. İnşaat alanında çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

"Tesisimiz Nisan ayının ilk haftasında faaliyete geçecek”

Lisanslı soğuk hava deposunda yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya’yı dünya kayısı başkenti olarak tarif ederiz. Malatya kuru kayısıda dünya kayısı üretiminin yüzde 80’nine yakını üretiyor. Bu anlamda Malatya’ya ve dünyaya yakışır bir kayısı tesisinin olması gerekiyordu. Finansmanını Avrupa Birliği’nden temin ettiğimiz Lisanslı Kuru Kayısı Depo inşaatında çalışmaları inceliyoruz. Şu anda inşaatın son aşamalarına gelindi. Mart ya da Nisan ayının ilk haftaları itibariyle inşaat süreci bitmiş olacak ve işlevsel anlamda aktif hale gelecek bir depo. Lisanslı Depomuzda, yaklaşık 15 bin m2 kapalı alan var. Tesis içerisinde laboratuvarı, paletleme tesisleri, paketleme tesisi, kantarlar, personel ofisleri ve benzer 10 adet deposunun olduğu, dinamik halde çalışıldığında 15 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edeceği ve aktif olarak 5 bin ton kuru kayısıyı muhafaza edilecek modern ve çağdaş anlamda son teknolojiyle yapılmış bir tesis” dedi.

"Katma değeri 1.5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz”

Lisanslı soğuk hava deposuyla birlikte Şire Pazarı’nın yapılmasından sonra Malatya kayısısının dünya kayısı piyasasında hak ettiği değere ulaşacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Bu tesisimiz yanında yeni entegre tesislerimizle birlikte bugün dünya pazarında yaklaşık 5 milyar dolar olan kümülatif parasal olarak dolar bazında biz bunun ancak 300 milyon dolarını Malatya’ya girdi olarak, katma değer olarak sağlayabiliyoruz. Bizim amacımız en az 1 veya 1.5 milyar dolarının Malatya’da kalması. Gerek depolama anlamında gerek kayısının türevlendirilmesi, çeşitlendirmesi, ambalajlarla ilgili çeşitlendirilmesi, sanayi mamulü haline getirilmesi, kozmetik mamulleri haline getirilmesi ve farklı gıda mamulleri haline getirilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Lisanslı Depo alanımızın başlangıcı hemen akabinde yakın bir zamanda depomuza mütenasip bir şire pazarı yapılacak. İnşallah bu tesislerle birlikte Malatya’ya kayısıda katma değer olarak şuanda 300 milyon dolar olan katma değerin 1 veya 1.5 milyar dolara tırmanması noktasında yerel yönetimler olarak ve buradaki ilgili paydaşlarımızla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16