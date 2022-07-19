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LGS’de dereceye girenlere hediye

Malatya’nın Darende ilçesinde Liselere Giriş Sınavında(LGS) dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu hediyeler verdi.

MALATYA 19.07.2022, 13:43
LGS’de dereceye girenlere hediye

Malatya’nın Darende ilçesinde Liselere Giriş Sınavında(LGS) dereceye giren öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu hediyeler verdi.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu’nu ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Türkoğlu, LGS’de dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Türkoğlu, öğrencilere hediyeler vererek, spor yapmaları ve sosyal etkinliklere de önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

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