LGS Türkiye birincisi Malatya Kanguru Okullarından

Malatya Özel Kanguru Okulları öğrencisi Semih Ağdemir, Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da yapılan LGS sınavın sonuçları açıklandı. Sınavda 48 farklı ilden 193 öğrenci tüm sorulara doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Malatya Özel Kanguru Okulları öğrencisi Semih Ağdemir de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu.

’’5’inci sınıftan itibaren Kanguru Okulları’nın Matematik Olimpiyat takımı öğrencisiyim”

Birinci olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Ağdemir, Kanguru Okulları Matematik Olimpiyat takımı öğrencisi olduğunu okulda verimli etüt saatleri ve soru çözümleriyle eksikliklerini zamanında tamamlayarak dönemi geçirdiğini söyledi. Ağdemir, öğretmenlerinin desteğiyle düzenli, disiplinli ve yoğun çalışmalar sonucunda başardığını belirterek, “ Ortaokul süresince Kanguru okullarında eğitimimi tamamladım. 5’inci sınıftan itibaren Kanguru Okullarının matematik olimpiyat takımı öğrencisiyim. Uzun süredir yaptığım yoğun matematik çalışmaları, çalışma yaşamıma düzen ve disiplini de getirdi. 8’inci sınıfa başladığımda matematikle ilgili hiçbir eksiğim yoktu ancak matematik öğretmenlerimin desteğiyle yeni nesil sorulara odaklanıp, bu sorularla ilgili soru çözüm pratiğimi geliştirdim. Öğretmenlerimin hazırladığı çalışma programı, her hafta yapılan birebir rehberlik görüşmeleri, okulda yapılan verimli etüt saatleri ve soru çözümleriyle eksiklerimi zamanında giderdim. En büyük avantajım tüm branş öğretmenlerime gün içerisinde istediğim zaman ulaşabilmemdi. Benim için çok yoğun bir sınav senesi geride kaldı. Bir yıl boyunca çok emek verdik. Çok yorulduğumuz, çalışmayı bırakmayı düşündüğümüz zamanlar oldu. Fakat okulum, rehber öğretmenim ve öğretmenlerim bu süreci atlatmamda çok yardımcı oldular. Bu yoğun çalışmalar neticesinde 2022 LGS sınavında 500 tam puan alarak, Türkiye birincisi oldum” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan düzenli ve disiplinli çalışmayı bir sene boyunca devam ettirmek”

LGS sınavının zor bir sınav olmadığını ve sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ağdemir, “ En büyük hedefim Fen Lisesi. Eğer olmazsa Kanguru Fen Lisesinde eğitimime devam etmek istiyorum. Öncelikle onlara bu süreçte doğru yolu gösterecek bir ekiple bu yolu yürümeleri çok önemli. Bol kitap okumaları ve çok iyi paragraf çözmeleri onları öne geçirecektir. Önemli olan düzenli ve disiplinli çalışmayı bir sene boyunca devam ettirmek. LGS sınavı kesinlikle çok zor bir sınav değil, sadece doğru strateji belirlenmeli, hedef koyulmalı ve bu hedef doğrultusunda verimli çalışılmalı. Tüm bunlar yapılırsa LGS sınavında rahatlıkla başarı elde edilebilir” diye konuştu.