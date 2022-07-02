LGS Türkiye birincilerine tebrik

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkiye birincilerini kabul ederek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

LGS Türkiye birincileri Barkın Arda Hazar, Ömer Faruk İskender, Semih Ağdemir ve ailelerini makamında kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğrencileri tebrik ederek, ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Okul tercihleri konusunda, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayıp Türkiye birinciliğini elde eden öğrencilerle istişarelerde bulunan Özdemir, sınavlarda Malatya’nın başarı grafiğini daha da arttırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.