Kuru kayısı ihracatında yılın ilk 6 ayında 168 milyon dolarlık gelir

Malatya’da 2022 yılının ilk 6 ayında 32 bin 662 ton kuru kayısı ihraç edilerek 167 milyon 704 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası binasında açıklamalarda bulunan Borsa Başkanı Ramazan Özcan, 2022 yılının ilk 6 ayında açıklanan ihracat rakamlarında geçtiğimiz yıla oranla kısmi gerileme olduğunu ancak ihracat gelirlerinin geçen yılın çok üstünde olduğunu söyledi. Özcan, “ 2022 yılının ilk yarısında yani ilk 6 ayında 32 bin 662 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla birlikte de 167 milyon 704 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. 2022 yılının ilk yarısında açıklanan rakamlara baktığımız zaman geçtiğimiz yıla göre miktar olarak kısmi bir gerileme söz konusu olabilir ama ihracat gelirlerimiz geçen yılın çok üstünde olduğunu görebiliriz” dedi.

Özcan, ayrıca Haziran ayı kuru kayısı ihracat rakamıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “ Haziran ayında 4 bin 294 ton kuru kayısı ihracatından 23 milyon 631 bin dolar da gelir elde edildi” ifadelerini kullandı.

Kayısı hasadının devam ettiğini ve 2022-2023 sezonunun 1 Ağustos itibariyle başlayacağına da değinen Özcan, “ 2022-2023 yılı sezonumuz 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Hasat şuanda devam ediyor. Bu yıl kısmi olarak bir soğuk hava dalgası kitlesi ile ovanın belirli bir bölümünde ürünlerde bir hasar meydana gelmişti ama geri kalan bölümlerde özellikle rakımın 650 ile 1000 arasındaki bölgelerde hasadımız yarıya yaklaştı. Bin rakımın üzerindeki bölgelerde de hasat devam ediyor. Bir taraftan da yaş kayısı ihracatımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

İhracat ve gelir miktarını arttırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Özcan, “100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefimizi yakalamak için de yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bu yıl hem ihracat miktarlarımızı arttırmak hem de ihracat gelirlerimizi arttırmak için de yoğun bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.