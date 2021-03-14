Kursu bitirdi iş sahibi oldu

Malatya’da, meslek edindirme kursuna katılan kadın, iş sahibi oldu. Kursa katılıp iş sahibi olan Nurcan Çete’nin hedefi kendi iş yerini açmak.

Malatya Valiliği, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan Şener Eroğlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursu’nu tamamlayıp iş sahibi olan Nurcan Çete, mesleki yeterlilik belgesi alması ile işe kavuşmanın sevincini yaşadığını bildirdi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlen Şener Eroğlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursunu başarıyla tamamlayan Nurcan Çete, “Mesleki yeterlilik kursuna katıldım ve başarıyla tamamladım. Kurs eğitmenimiz Şener Eroğlu bey de sağ olsunlar kendi iş yerinde istihdam sağlayarak burada çalışmamı sağladı. Şu anda burada mesleğimi ilerletmeye devam ediyorum ve çalışıyorum. İlerde daha büyük hedeflerim var. Kuaförlük mesleği olarak kendi iş yerimi açmak için çaba göstereceğim” ifadelerini kullandı.

Evde oturan bayanların kuaförlük mesleğini öğrenip sertifika almaları için Şener Eroğlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursuna katılmalarını öneren Nurcan Çete, “Katıldığım kurs, bütün bayanların gelebileceği bir kurs. Kadınlarımız rahat bir şekilde gelip meslek edine bilirler. Ev hanımlarına sesleniyorum. Evde oturmak yerine mesleki yeterlik belgesi alarak kursta öğrendikleri mesleklerini yapabilirler” şeklinde konuştu.