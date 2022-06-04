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Kursiyerlere kültür gezisi ödülü
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, kursta başarılı olan Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Şanlıurfa-Halfeti gezisi düzenlendi.
MALATYA 04.06.2022, 12:43
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, kursta başarılı olan Aile Destek Merkezi kursiyerlerine Şanlıurfa-Halfeti gezisi düzenlendi.
Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine Şanlıurfa-Halfeti gezisi düzenlenerek kursiyerlere kültür gezisi imkanı sağlandı.
Kursta başarılı olan Aile Destek Merkezi Kursiyerlerine sağlanan kültür ve doğa gezisine ilk kez katılanlar memnuniyetlerini dile getirdiler.